CULTURA
El Canòlich Music acull l’esperit juvenil amb la participació de 400 estudiants
El festival es fa en paral·lel a la Setmana de cinema, que ha reunit 3.000 alumnes
El Canòlich Music ha tornat a omplir d’energia Sant Julià de Lòria en la tercera jornada de la seva 13a edició, que ha reunit prop de 400 joves procedents dels centres educatius Mare Janer, Sagrada Família, Sant Ermengol i el col·legi espanyol María Moliner. El festival, que se celebra fins avui en col·laboració amb el bisbat d’Urgell, és, en paraules del seu responsable, mossèn Pepe Chisvert, “un espai on la música parla de valors, esperança i convivència entre els joves”.
La jornada va començar amb un temps de pregària guiat per un grup d’alumnes i acompanyat per les veus de Mariona Escoda i Cesc Sansalvadó, dos dels artistes més vinculats al festival. Enguany, Escoda encapçala el cartell a proposta del consell de joves del Canòlich Music, aportant un missatge de proximitat i implicació amb el públic. Després de la pregària, els joves van participar en diversos tallers participatius, van compartir el dinar a la plaça de la Germandat i van gaudir d’espais de convivència.
El punt final de la jornada el va posar el grup de folk-rock Sal150, de tradició evangèlica, que va oferir un concert vibrant i interactiu a l’església de Sant Julià i Sant Germà. Chisvert va destacar que la seva presència “mostra la dimensió ecumènica del festival, que va més enllà del catolicisme”, i va valorar el seu testimoni personal com a exemple per als joves.
El festival se celebra en paral·lel a la Setmana de cinema espiritual, que enguany ja ha reunit gairebé 3.000 joves, xifra que, segons el responsable del certamen, “demostra que hem trobat l’encaix del festival amb la realitat del nostre país”. Tot i això, va subratllar que el nombre de participants no és el que defineix l’èxit, sinó la qualitat de les experiències compartides. La 13a edició del Canòlich Music clourà amb diverses activitats lúdiques i l’eucaristia final, presidida per mossèn Pepe Chisvert i animada musicalment pel grup Praiselord Group Music, en el que el mateix Chisvert defineix com “el moment central i àlgid”.