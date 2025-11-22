Setmana de la infància
La caminada solidària ‘Avança’t al càncer’ recapta 878 euros per investigar el càncer infantil
Els diners aniran destinats a diferents fons de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu
La setmana de la infància a Sant Julià de Lòria ha tancat avui amb la caminada solidària 'Avança't al càncer', una idea sorgida al Consell d'Infants per recaptar diners per l'associació Polseres Candela, que treballa per la investigació del càncer infantil. La trobada, pensada per a un públic de zero a onze anys, ha aplegat a 220 participants en la caminada i un total de 300 participants al llarg de la Setmana per la Infància. La consellera del Social laurediana, Eva Ramos, ha expressat el seu entusiasme en veure la participació ciutadana. "Malgrat que era a dos quarts d'hora del matí, que feia fred, la nevada que hem tingut, la gent ha sigut complidora", ha celebrat Ramos. En total, la caminada ha recaptat 878 euros per a la investigació del càncer infantil.
La responsable voluntària de Polseres Candela, Maria Arroyo, ha detallat que els diners recaptats aniran "destinats a diferents fons d'investigació de Sant Joan de Déu". Qüestionada per la proposta dels infants de fer la caminada solidària, Arroyo creu que "el càncer infantil no està gaire visibilitzat i, lamentablement, n'hi ha". "No hi ha recursos per poder fer aquestes investigacions. Llavors, que sigui a partir dels infants i de les necessitats reals del país, està fantàstic", ha reconegut la voluntària.
La consellera ha detallat que "hem tingut també el dorsal solidari, que la gent ha pogut fer l'aportació que ha sigut convenient, des de 3 euros fins a 100 euros d'aportació". Respecte a la setmana d'activitats, Ramos en fa un balanç positiu amb totes les "places exhaurides", en tallers adreçats "als infants i les seves famílies". La jornada d'activitats acaba aquest dissabte amb la caminada com a punt clau. La Júlia va participar en el Consell d'Infants en l'edició que van proposar la caminada solidària, ella va patir leucèmia i ha expressat que cap nen hauria de passar pel mateix. "Perquè els nens amb càncer necessiten, perquè és molt dolorós el tractament, jo l'he fet, i doncs perquè duri menys temps i que no sigui tan dolorós per la recerca del càncer", ha defensat la jove, tot mostrant el dorsal número 67. La proposta es va "posar sobre la taula" i "el comú va fer totes les accions pertinents sobre les seves demandes", ha expressat la consellera, tot celebrant el resultat final. Des d'Unicef Andorra, ha felicitat les accions solidàries de la parròquia, en un moment en què l'entitat també ha coordinat amb el Govern les activitats a escoles i instituts per divulgar sobre el dret 24, el qual garanteix la salut física, emocional i mediambiental dels infants.
Durant la mateixa jornada s'han celebrat activitats lúdiques i creatives a la plaça de la Germandat i, com a cloenda de la festa, un concert a càrrec del Cor Rock d’Encamp.