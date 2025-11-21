Cultura
Tret de sortida a la 26a edició del saló La Massana Còmic
L'esdeveniment s’estén fins diumenge entre les Fontetes, el Museu i la Biblioteca
La Massana ha inaugurat avui la 26a edició del saló La Massana Còmic, que se celebra del 21 al 23 de novembre i que, enguany, s’articula entre tres espais: l’edifici de les Fontetes, el Museu La Massana Còmic i la Biblioteca Comunal. El director del saló, Joan Pieras, ha explicat que l’objectiu és que “l’ambient del còmic es respiri a tot el voltant de les Fontetes, creant una ruta a través dels tres edificis”.
La cònsol major, Eva Sansa, ha destacat durant l'acte inaugural la tasca de Pieras al llarg de tres dècades per convertir el còmic en un element identitari de la parròquia. “El Joan és l’ànima de La Massana Còmic. Aquest saló, que arriba a la 26a edició, és possible gràcies a la seva passió”, ha afirmat. Sansa també ha posat en valor la presència dels autors participants. “La proximitat amb els autors i autores és el que fa especial aquest saló”, ha remarcat.
L’inici del recorregut s’ha fet al Museu, on s’exposa Solo, d’Oscar Martín, amb originals i reproduccions de l’últim volum de la saga. Posteriorment, artistes i públic s’han traslladat a l’edifici de les Fontetes, on s’han visitat les exposicions de les diferents plantes. A la segona planta, s’ha fet un aplaudiment en memòria del dibuixant Julio Ribera davant l’espai dedicat a Memòries des de l’exili i altres obres seves. Pieras ha comentat cadascuna de les tretze exposicions que formen part del saló, que inclouen propostes com Percevan de Luguy, Ava d’Ana Miralles, Oneie de Jan o Infierno Azul de Paco Asenjo.
La Massana Còmic es podrà visitar fins diumenge i demà a la tarda tindrà lloc una jornada de signatures. El saló també dona espai al talent andorrà amb dues propostes destacades: El Museu de l’elefant, adaptació al còmic del llibre de Joan Peruga amb dibuixos de Carles Pellejero —sobre la qual demà hi haurà una conferència—, i Londres de Virginia Woolf, amb olis d’Arnau Sánchez, que es va presentar dijous a la Biblioteca Comunal Antoni Morell.
La primera planta de les Fontetes conté jocs retro i consoles dels anys 80 i 90, a més de figuretes de col·leccionisme, una gimcana de jocs tradicionals i altres activitats. El saló també disposa d’un punt de venda d’àlbums perquè els visitants puguin adquirir obres i demanar signatures als autors.