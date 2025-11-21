Participació
Encamp constitueix el nou Consell d’Infants amb 14 propostes per millorar la parròquia
Els escolars han presentat iniciatives sobre sostenibilitat, espai públic i convivència intergeneracional
El comú d’Encamp ha constituït aquest matí el nou Consell d’Infants, amb el jurament dels deu consellers titulars i els deu membres suplents que representen les escoles andorranes i franceses de la parròquia, tant d’Encamp com del Pas de la Casa. Els infants han presentat durant la sessió un total de catorze propostes destinades a millorar la vida quotidiana i els espais públics del territori.
La cònsol major, Laura Mas, ha agraït la implicació de tots els participants i ha destacat que aquest òrgan “és una mostra del compromís d’Encamp amb la participació, l’escolta activa i la veu dels infants. És un espai on podeu proposar millores i feu sentir la vostra mirada sobre la parròquia. Perquè sou el present i el futur d’Encamp”.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, s’ha afegit als agraïments i ha subratllat la qualitat de les propostes: “demostren que sou observadors, creatius i que us preocupeu pel vostre entorn”. Sans ha recordat que el Consell d’Infants “és un espai on les idees es converteixen en projectes”, i ha esmentat actuacions que han nascut d’anteriors edicions, com la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa o la col·locació de contenidors de recollida selectiva en parcs i zones familiars.
Els projectes futurs vinculats a aportacions anteriors inclouen la construcció d’un skatepark cobert al Pas de la Casa, previst en una de les properes fases de remodelació del Centre Esportiu. La sessió ha comptat amb la presència de la directora d’UNICEF Andorra, Dàmaris Castellanos. Mas ha volgut posar en valor la col·laboració de l’entitat, així com el paper de les escoles i del professorat, que “tenen en compte aquests projectes tan importants, on els infants prenen protagonisme i tenen veu”.
Les propostes presentades
Les catorze iniciatives presentades reflecteixen un ampli ventall de preocupacions i idees, centrades en la millora d’espais públics, la sostenibilitat i la convivència. Els infants han proposat campanyes de sensibilització per fomentar la reutilització, mercats de segona mà i la creació d’un rober solidari.
Els consellers infantils han plantejat actuacions en parcs, zones esportives i espais per a gossos, orientades a reforçar la seguretat, la neteja i el confort. En l’àmbit urbanístic, al Pas de la Casa, s’han suggerit millores en l’entorn escolar, als passos de vianants i la instal·lació de mobiliari com bancs, aparcaments per a bicicletes o jardineres. Les propostes també han inclòis iniciatives per reforçar la convivència intergeneracional, com trobades entre diferents grups d’edat