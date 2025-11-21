Sant Julià de Lòria
El Canòlich Music aplega 400 joves en la jornada escolar
El grup de folk-rock cristià Sal 150 ha ofert una actuació a l'església de la parròquia
Sant Julià de Lòria ha acollit avui la tercera jornada de la 13a edició del festival Canòlich Music, que ha congregat al voltant de 400 alumnes dels centres Mare Janer, Sagrada Família, Sant Ermengol i María Moliner. La jornada, pensada per al públic escolar, ha combinat moments de reflexió, convivència i música en un ambient festiu i participatiu.
El matí ha començat amb un temps de pregària conduït per un grup d’alumnes, acompanyats per les veus de Mariona Escoda i Cesc Sansalvado, que han connectat amb els joves a través de la música i els missatges de compromís i espiritualitat. Després, els participants han pogut gaudir de diferents tallers i d’un dinar compartit a la plaça de la Germandat.
El plat fort de la jornada ha estat el concert del grup de folk-rock cristià Sal 150, que ha ofert una actuació vibrant i interactiva a l’església de Sant Julià i Sant Germà, convertida en un escenari d’energia i emoció.
