FESTIVITATS
Canillo Brilla es trasllada a l’aparcament de Sella
La segona edició de Canillo Brilla estrena ubicació: es trasllada a l’aparcament de Sella, un espai més ampli que permet millorar la circulació dels visitants, potenciar l’ambientació lluminosa i oferir una experiència més accessible i immersiva. L’acte inaugural tindrà lloc el 30 de novembre a les sis de la tarda amb l’encesa de llums i el concert d’Alys Paramà, i l’espai es podrà visitar cada dia fins a l’1 de febrer, de sis de la tarda a nou del vespre, amb accés lliure. La gran novetat és La Gran Ruta dels Tions, una proposta per descobrir 12 tions amagats pels carrers de Canillo.