Naturland s’adhereix al programa Empreses Amigues d'Unicef
L’acord reafirma el compromís del parc amb la infància i la responsabilitat social
Naturland ha formalitzat avui l'adhesió al programa Empreses Amigues d’UNICEF Andorra, esdevenint així una nova empresa col·laboradora de l’organització. L’acord, signat pel director general del parc, Xabier Ajona, i la vicepresidenta d’UNICEF Andorra, Míriam Moreno, s’ha rubricat coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Infància, en un acte celebrat a la seu del Comitè Andorrà per UNICEF.
Amb aquesta aliança, Naturland contribuirà activament a la tasca que UNICEF duu a terme a Andorra i a més de 190 països per garantir el dret dels infants a la salut, l’educació, la protecció i un entorn segur. "Volem ser un espai de natura, emocions i valors", ha destacat Ajona, mentre que Moreno ha posat en valor el paper de les empreses com a agents de canvi real.