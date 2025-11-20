SANT JULIÀ DE LÒRIA
La falta d’agents frena la recollida d’ADN dels excrements de gossos
El comú assegura que actualment no són capaços d’analitzar el material genètic dels animals per sancionar els propietaris
El comú de Sant Julià de Lòria afirma que actualment el nombre d’efectius del cos d’agents de circulació està sota mínims. Aquesta manca d’agents provoca que no es puguin dur a terme les anàlisis d’ADN dels excrements no recollits dels gossos per sancionar els propietaris. Molts veïns de la parròquia ja es van queixar múltiples vegades després de trobar moltes caques de gossos a la plaça Major d’Aixirivall, entre altres zones. En resposta, des del comú asseguren que esperen de cara a la setmana vinent poder aprovar una ordenació que introduiria la figura de l’agent cívic. Això es fa amb l’objectiu que aquest nou càrrec es dediqui a vetllar pel correcte dipòsit dels residus, la tinença responsable dels animals de companyia i el bon ús de l’espai públic.
El nombre d’agents de circulació de sant julià està sota mínims
Molts comuns com el d’Encamp o el d’Ordino i Sant Julià apliquen l’anàlisi d’ADN, que permet identificar el gos i, per tant, el propietari per poder imposar la sanció corresponent. En el cas d’Ordino ja han aplicat 26 sancions entre un total de 142 mostres analitzades mentre que a Encamp han estat 70 sancions en total. En el cas de Sant Julià, a causa del baix nombre d’agents no ho poden dur a terme. Esperen que l’agent cívic pugui arribar a alleugerir la feina dels agents de circulació per així poder fer les anàlisis.
Pel que fa a les queixes dels veïns de la parròquia de Sant Julià no són pocs els que van expressar el seu malestar amb situacions recurrents de gent que no neteja les necessitats dels seus gossos.
L’agent cívic vetllarà pel bon ús de l’espai i correcte dipòsit de residus
El cas que més va destacar va ser el dels veïns de la plaça Major a Aixirivall. Van denunciar que des de fa anys la zona s’havia convertit en un lloc desagradable afirmant que tot i que van fumigar l’espai múltiples vegades amb productes químics per foragitar els gossos encara troben un munt d’excrements. Aquests “regalets” després embruten la plaça, que s’ha de netejar i les rodes dels cotxes que passen per allà, especialment els dels veïns. Aquests mateixos veïns es van posar en contacte amb els agents de circulació i tot i que afirmen que es van mostrar comprensius, no esperen que netegin els excrements múltiples vegades al dia. També es van posar en contacte amb el comú de Sant Julià per fer arribar les seves queixes i també amb el ministeri, que segons van assegurar va fer algunes intervencions ocasionals, però semblaven no tenir els recursos per abordar un problema que segons els veïns afecta la seva qualitat de vida. Ara esperen poder reunir-se amb el cònsol major lauredià Cerni Cairat per demanar ajuda.
La problemàtica de Sant Julià i els seus agents de circulació no és nova. Des del mes de juny que el comú de Sant Julià de Lòria va anunciar una reestructuració del seu servei de circulació amb l’objectiu de combatre la falta de personal, ja que en els últims anys el nombre ha anat a la baixa. A més, difícilment es presenten candidats als edictes convocats per cobrir aquestes places abandonades. Com a mínim hauria d’haver-hi uns 25 agents, però cap al juny només n’hi havia 21.