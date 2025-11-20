Nadal
El Canillo Brilla es trasllada a l'aparcament de Sella i incorpora més activitats
L'esdeveniment amplia espais temàtics, concerts i la Gran Ruta dels Tions com a novetat
La segona edició de Canillo Brilla estrena ubicació aquest Nadal: l’esdeveniment es trasllada a l’aparcament de Sella, un espai més ampli que permet millorar la circulació dels visitants, potenciar l’ambientació lluminosa i oferir una experiència més accessible i immersiva. L’acte inaugural tindrà lloc el 30 de novembre a les 18 hores amb l’encesa de llums i el concert d’Alys Paramà, i l’espai es podrà visitar cada dia fins a l’1 de febrer de 2026, de 18 hores a 21 hores, amb accés lliure.
L’edició d’enguany incorpora més activitats i serveis: mercat de Nadal amb productes locals, carrusel per a totes les edats, foodtrucks, photocalls, espais temàtics i concerts gratuïts. A més, s’hi afegeix com a gran novetat La Gran Ruta dels Tions, una proposta lúdica i familiar per descobrir 12 tions amagats pels carrers de Canillo entre l’1 i el 24 de desembre. La consellera Coia Torres i el director de Cultura, Robert Lizarte, han destacat l’impacte social i econòmic de l’esdeveniment, pensat per fer del Nadal a Canillo una experiència única i de referència per a residents i visitants.
