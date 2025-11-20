Escaldes-Engordany
L'exposició 'Dones clau per a la història d'Andorra' acaba el recorregut pel país a Cal Paleta
La mostra reivindica el paper de les sufragistes que van aconseguir el dret de vot femení el 1971
"No deixem aquest relat tancat dins d'una sala d'exposicions. Que, en sortir, recordeu el nom d'algunes d'elles, que el repetiu a casa i que el compartiu amb els vostres fills". Així ha finalitzat la seva intervenció Núria Morcillo, una de les nou artistes que han participat en el projecte ‘Dones clau per a la història d’Andorra’ que aquest dijous s'inaugurava a Cal Paleta, a Escaldes-Engordany. Segons l'artista, aquest treball "persegueix donar visibilitat a aquestes dones que van fer evolucionar la història del país i que ho van fer d'una manera discreta i senzilla".
Tal com assenyala Morcillo, l'exposició va néixer "d'una pregunta molt senzilla: com pot ser que aquesta història no s'expliqui ni a les escoles ni al carrer?". Una qüestió que, tal com sosté l'artista, "encara es va fer més manifesta durant el procés de recerca, quan van descobrir que moltes famílies de les sufragistes no sabien que la seva mare o la seva tieta havien format part d'aquest grup". "Sovint elles mateixes no havien ni tan sols parlat mai a casa. Van ser centenars de dones les que van votar aquell 14 de desembre. Però en va ser una desena les que van iniciar aquest camí i el van liderar", ha puntualitzat.
En l'exposició, a banda de Morcillo, també hi han participat les artistes Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola i Gemma Piera. L'exposició, que estarà oberta fins al pròxim 14 de desembre, va començar el seu recorregut el passat 7 de maig i des de llavors ha visitat totes les parròquies del país fins a arribar a l'última, Escaldes-Engordany.
A l'acte d'inauguració celebrat a Cal Paleta també ha assistit la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, que ha destacat que "és molt important retre homenatge a aquestes dones que, al final, per tot el que es van mobilitzar, van aconseguir el que era de justícia". "Jo en soc una prova, i n'hi ha d'altres, perquè si no hi hagués hagut tota aquesta lluita, probablement, estaríem rentant llençols als safaretjos encara", ha declarat.
La cònsol major ha assenyalat que "Escaldes és una parròquia de cultura" i que, per tant, "tot el que sigui organitzar exposicions que facin rumiar o que creen una cohesió social", sempre "tindran el suport del comú".