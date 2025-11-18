SANT JULIÀ DE LÒRIA
Setmana de la infància amb tallers, xerrades i activitats
Sant Julià de Lòria acull des d’avui fins dissabte vinent una nova edició de la Setmana de la infància, un programa d’activitats que combina educació, creativitat i solidaritat, amb l’objectiu de fer valdre els drets dels infants i promoure hàbits de vida saludables. Amb el lema Ens avancem al càncer infantil, la setmana inclourà tallers, contacontes, xerrades i activitats artístiques destinades a famílies i escoles. Dissabte se celebrarà la tradicional caminada solidària Avança’t al càncer, de 3,2 quilòmetres i nivell fàcil, destinada a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.