SANT JULIÀ DE LÒRIA

Setmana de la infància amb tallers, xerrades i activitats

La consellera de Social, Eva Ramos, acompanyada de diversos infants, durant la presentació de la setmana de la infància

La consellera de Social, Eva Ramos, acompanyada de diversos infants, durant la presentació de la setmana de la infànciaComú de Sant Julià de Lòria

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Sant Julià de Lòria acull des d’avui fins dissabte vinent una nova edició de la Setmana de la infància, un programa d’activitats que combina educació, creativitat i solidaritat, amb l’objectiu de fer valdre els drets dels infants i promoure hàbits de vida saludables. Amb el lema Ens avancem al càncer infantil, la setmana inclourà tallers, contacontes, xerrades i activitats artístiques destinades a famílies i escoles. Dissabte se celebrarà la tradicional caminada solidària Avança’t al càncer, de 3,2 quilòmetres i nivell fàcil, destinada a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.

