LA MASSANA
Mirador turístic i astronòmic amb forma d’ovni al roc del Tut, al coll de la Botella
El comú de la Massana va anunciar ahir el projecte guanyador del concurs d’idees per construir un nou mirador turístic amb vocació astronòmica al roc del Tut, al coll de la Botella. La proposta seleccionada és obra de l’arquitecte Antoni Riberaygua i es caracteritza per una estructura metàl·lica còncava amb forma d’ovni, inspirada en l’univers. El disseny destaca per combinar funcionalitat i originalitat, amb un únic punt de suport que li confereix lleugeresa visual i una silueta singular.
El cost estimat de l’obra és de 900.000 euros, segons va informar el comú en un comuniat de premsa. El jurat va valorar que el projecte “compleix tots els criteris per ser un mirador panoràmic de dia i astronòmic de nit”, tal com va explicar la cònsol major, Eva Sansa.
El mirador es construirà en acer Corten, material que destaca per la seva resistència i simbolisme vinculat al ferro. A l’interior hi haurà grades i un espai central per a espectacles, amb una plataforma de 360 graus per a l’observació del paisatge i del cel nocturn. Segons la consellera de Turisme de la Massana, Mònica Solé, la forma també afavorirà l’acústica i protegirà del vent.