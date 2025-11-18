ANDORRA LA VELLA
Les obres d’una rotonda a la Borda Nova comencen avui
El servei de Mobilitat va informar ahir que avui s’iniciaran els treballs de construcció d’una rotonda a la carretera de la Comella, a l’altura de la Borda Nova, a la parròquia d’Andorra la Vella. Les obres s’allargaran fins dijous 27 de novembre vinent. Els treballs per construir la nova rotonda provocaran el tall d’un carril a la mencionada via i s’habilitarà un pas alternatiu amb semàfor. En hores punta, es preveu que el trànsit sigui complicat als entorns de la rotonda.
Davant aquesta situació, el servei de Mobilitat recomana planificar els trajectes tenint en compte les afectacions previstes, així com avançar els desplaçaments, L’organisme també aconsella, sempre que sigui possible, utilitzar rutes alternatives i extremar les precaucions en circular prop dels treballs.