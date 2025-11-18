LA MASSANA
El funcionari suspès de feina i sou tornarà a treballar aquesta setmana
L’empleat va ser apartat cautelarment per presumptes irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionarisR
El treballador del comú de la Massana que va ser suspès cautelarment per presumptes irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris es reincorpora aquesta setmana a la corporació. El retorn s’ha endarrerit per qüestions burocràtiques, i ara s’ha de definir si ocuparà el mateix lloc de feina o un de diferent. Està previst que mantingui una reunió amb el secretari general del comú per trobar una solució que sigui satisfactòria per a les dues parts.
Aquest empleat va exercir com a interventor del comú fins al desembre del 2023. Va ser suspès de manera provisional arran d’un informe intern encarregat per l’actual equip comunal, que revelava possibles pràctiques irregulars en la gestió del pla de pensions. La mesura es va prendre per preservar la integritat de l’expedient i garantir una instrucció adequada del procés.
La cònsol sansa assegura que els treballadors tenen els fons garantits
Entre les anomalies detectades s’inclouen el pagament d’aportacions a treballadors que, segons el reglament del pla aprovat el 2011, no en podien ser beneficiaris, com ara càrrecs de confiança o empleats interins, i la redistribució de romanents pressupostaris entre els adherits, en funció del seu salari, afavorint els sous més elevats. En el cas concret del treballador ara reincorporat, hauria continuat rebent aportacions tot i perdre la condició de funcionari, en assumir un càrrec de confiança. Un segon càrrec de confiança també hauria estat beneficiat de manera similar.
Durant la sessió de comú celebrada ahir, la cònsol major, Eva Sansa, va confirmar que la Batllia ha obert una causa judicial per investigar els fets, que s’ha assignat a la sala especialitzada número 3. El comú havia traslladat el cas a la Fiscalia seguint les indicacions del gabinet jurídic. Ara, la corporació queda en espera del que decideixi la justícia. En qualsevol cas, Sansa va voler deixar clar que “els treballadors tenen els fons dels seus plans garantits, ja que en són els propietaris”.
Superàvit de 3,2 milions
D’altra banda, el comú de la Massana ha tancat el tercer trimestre amb un superàvit provisional de 3,2 milions d’euros. A la sessió d’ahir també es va aprovar l’ús de càmeres corporals per als agents de circulació, que s’implantaran abans de final d’any. També es va donar llum verda a la modificació del POUP per limitar la densitat d’habitatges i es van impulsar projectes com la desviació i estudis tècnics en zones amb mancances d’infraestructura, com Costes de Giberga i Súper Pal.