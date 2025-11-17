CANILLOA
La Quinzena de la Nova Cuina Canillenca supera els 480 menús
La segona edició de la Quinzena de la Nova Cuina Canillenca ha conclòs amb un balanç positiu i un total de 487 menús servits entre el 19 d’octubre i el 9 de novembre. La participació “confirma l’interès creixent per la cuina canillenca entre residents i visitants”, segons va afirmar la corporació. Durant tres setmanes, nou establiments de Canillo, el Tarter, Soldeu i la Vall d’Incles han ofert menús especials sota el lema “Sabors i aromes de casa”. Els restaurants participants han proposat des de receptes tradicionals fins a plats d’autor, tots ells elaborats amb productes locals.