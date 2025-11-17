LA MASSANA
El mercat de segona mà VideSport assoleix les 1.500 peces venudes
El material d’hivern però també propostes solidàries com la dels articles del ciclista Carlos Verona han generat l’interès dels compradors
La Massana va iniciar amb el Vide Dressing una aposta pels mercats de roba enfocats a donar una segona vida útil a les peces que segueixen generant molt interès. El cap de setmana la Closeta va acollir la derivada d’aquesta primera iniciativa, el VideSport, enfocat al material esportiu i que s’organitza a les portes de la campanya de neu per tal de facilitar als compradors peces a preu competitiu. Segons els càlculs facilitats pel comú, es van vendre al voltant de 1.500 entre divendres i ahir al migdia, quan va tancar portes.
El MoraBanc i l’Escola francesa també tenien parades solidàries
“La xifra referma l’interès creixent del públic per allargar la vida útil del material esportiu”, van destacar des de la corporació en un comunicat. L’administració defensa la importància d’aquests mercats, “que combinen l’economia circular amb la dinamització de la parròquia”. En aquest sentit, la consellera de Dinamització, Bet Rossell, va remarcar que “aquest mercat s’ha convertit en un espai molt útil per adquirir material esportiu en bon estat i a preus baixos, al mateix temps que fomentem la reutilització. A més, es tracta d’un esdeveniment sostenible que ens permet dinamitzar la parròquia, ja que durant tot el cap de setmana hi ha hagut un elevat volum de visitants que han consumit als establiments del voltant”.
El mercat tenia una vintena de parades i, a banda de les particulars, va comptar amb tres propostes solidàries que van atreure un gran nombre de visitants. La parada d’Andorra Cycling by Carlos Verona va ser una de les més concorregudes, gràcies al material del ciclista professional a la venda i que va fer un bon grapat de transaccions. La recaptació obtinguda es destinarà íntegrament a la fundació Bikes 4 Masai dirigida al desenvolupament de la comunitat a Kenia. El Bàsquet Club Morabanc Andorra, fidel al VideSport des de la primera edició, hi va tornar a ser present i també destinarà l’import total de les vendes a una entitat benèfica. La tercera parada solidària va ser la de l’Escola Francesa de la Massana, que destinarà els diners aconseguits a comprar material per al centre.
L’oportunitat és adquirir articles “en bon estat i a preus baixos”
Propostes solidàries a banda, el material d’hivern –esquís, botes, anoracs, cascos– va ser el més buscat coincidint amb l’inici de temporada de neu. L’atracció del material de Verona i la important afició a les dues rodes que hi ha a Andorra van fer que els productes relacionats amb la pràctica del ciclisme també estiguessin entre els més venuts. Però la vintena de parades van oferir una gran varietat de disciplines, des de mallots de gimnàstica rítmica fins a equips de taekwondo, futbol o motociclisme, van remarcar els organitzadors.
El Vide Dressing de primavera serà la propera cita de moda sostenible. El mercat de tardor es va celebrar a l’octubre –era la vintena edició– i les xifres constaten la consolidació d’una proposta on s’ofereixen roba i complements. Van participar-hi una vuitantena de parades i es va donar sortida a uns 5.000 productes.