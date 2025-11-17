REPORTATGE
Un ‘lavabo’ caní davant de casa
Veïns de la Plaça Major d’Aixirivall denuncien que cada vegada més propietaris no recullen les tifes de les seves mascotes.
Veïns d’Aixirivall denuncien que la plaça Major s’ha convertit en els últims anys en un lloc on cada vegada més propietaris porten els gossos a fer les seves necessitats. “Els cans defequen regularment davant de casa nostra i creen un ambient insalubre i desagradable. Quan entrem amb el cotxe al garatge de vegades arrosseguem excrements sense adonar-nos-en amb les rodes i hem de passar-nos una bona estona netejant”, lamenta Beatriz Carmona. Malgrat els esforços dels veïns per fumigar la zona amb diversos productes químics amb l’objectiu de foragitar els gossos, la pluja en dissol ràpidament qualsevol rastre aplicat.
La Beatriz i el seu marit van posar-se en contacte amb el comú de Sant Julià de Lòria, que va proposar-los que fessin arribar les seves queixes al cos d’agents de circulació de la parròquia i al ministeri de Medi Ambient. “Els agents de circulació han estat comprensius amb nosaltres, però no poden encarregar-se de recollir excrements cinc vegades al dia. El ministeri hi intervé ocasionalment, però sembla que no tenen recursos per abordar un problema que, encara que sembli trivial, afecta la nostra qualitat de vida”, explica.
En les properes setmanes els veïns es reuniran amb el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, per demanar-li ajuda. També enviaran una carta a tots els veïns d’Aixirivall en què els demanaran que respectin la llei i denunciaran els fets a la policia. A més, s’han plantejat de penjar cartells per recordar als propietaris les normes bàsiques de civisme. “Estem decidits a portar aquest afer fins a les últimes conseqüències”, assegura la Beatriz.
Els veïns han observat que el problema s’ha agreujat en els últims quatre anys. Cada vegada hi ha menys respecte per les normes més bàsiques de civisme: “Hem enxampat infractors in fraganti i, quan els crides l’atenció, sembla que els sigui igual”