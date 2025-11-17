Mobilitat
La construcció de la rotonda a la Comella començarà demà
Està previst que les obres s'allarguin fins al dijous 27
El servei de mobilitat d'Andorra informa que a partir de demà, s'iniciaran els treballs de construcció d'una rotonda a la carretera de la Comella, a l'açada de la Borda Nova i s'allargaran fins el proper dijous 27 de novembre. Les obres provocaran el tall d'un carril a la mencionada via i s'habilitarà un pas alternatiu amb semàfor. En hores punta es preveu que el trànsit sigui complicat a l'entorn de la rotonda.
Davant aquesta situació, mobilitat recomana planificar els trajectes tenint en compte les afectacions previstes, així com avançar els desplaçaments i, en la mesura del possible, utilitzar rutes alternatives i extremar les precaucions en circular prop dels treballs.