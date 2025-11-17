Informe
Un informe assenyala que el 35% dels carrers d'Andorra la Vella no ofereixen prou ombra
L'informe revela que el 85% de les vies de la parròquia estan en bones condicions
L'informe de caminabilitat presentat avui per Tiago Canelas al centre de congressos revela que el 41% dels carrers d’Andorra la Vella són plenament caminables, mentre que un 14% necessita millores. Tot i que el 85% de les vies estan en bones condicions, l’estudi assenyala la manca d’ombra com la principal carència: un 35% dels carrers no n’ofereixen prou, un element essencial per al descans de la gent gran.
La consellera Maria Nazzaro destaca que l’anàlisi proporciona una “radiografia precisa” per orientar futures actuacions, en línia amb el pla 2025–2028 del comú per fomentar una ciutat més accessible i saludable. Canelas, subratlla que millorar la caminabilitat “afavoreix la salut i la independència” de les persones grans.
Aquest estudi s’emmarca en el full de ruta municipal per convertir Andorra la Vella en una ciutat amiga de la gent gran, reforçant la mobilitat a peu i els entorns pensats per a totes les edats.