Política
El 18è consell d'infants de Sant Julià es constitueix amb la mirada fixada en els espais verds
Els joves també volen incidir en la promoció turística i la salut
El 18è Consell d'Infants de Sant Julià s'ha constituït avui amb la participació de vuit joves consellers, alumnes de primera ensenyança de l'escola andorrana i francesa. El cònsol major, Cerni Cairat, i la cònsol menor, Sofia Cortesao, han donat la benvinguda als 64 alumnes d'ambdues escoles que han participat en la votació dels candidats i la confecció de les propostes que es defensaran durant el Consell d'Infants, les quals, amb certa esperança, podrien arribar a fer-se realitat. "El Consell d'Infants ens va proposar alguns projectes que reeixiran aviat, com la reforma d'espais públics com Plaça Calonge i el parc infantil del Prat del Senzill o, projectes amb un vessant més solidari, com la cursa en favor de la investigació pel càncer infantil d'aquest dissabte", ha defensat Cairat, tot agraint als participants de la 18a edició, ja que "tenen aquesta vocació de servei públic i aquesta intenció i aquesta voluntat de fer de la parròquia on viuen un lloc millor".
Els vuit consellers i conselleres que enguany representaran els centres educatius lauredians són Aina Vidal, Luana Garcia, Tyler Benítez i Guillem Cabanes, de l’Escola Francesa, i Jana Miró, Albert Odello, Biel Melsión i Gerard Molina, de l’Escola Andorrana. Per a alguns aquest és el primer any al Consell, mentre que Biel i Gerard renoven el càrrec després de l’experiència del curs anterior.
L'Escola Andorrana, ha defensat la necessitat de crear un espai infantil per als nens més petits, ja que l’actual Espai Jove és només per a majors de dotze anys. També s’ha proposat l’organització de tallers culturals vinculats a festivitats com la Castanyada o la Pasqua, així com l’impuls d’una caminada familiar per descobrir la parròquia des d’una perspectiva lúdica i esportiva. Pel que fa al territori i la convivència, s’han expressat desitjos de comptar amb més zones verdes i carrils bici, i fins i tot d’establir noves rutes que ajudin a conèixer Sant Julià tant a residents com a visitants, amb la col·laboració del ministeri de Turisme.
Els consellers que renoven el mandat han recordat projectes que continuaran enguany, com la targeta 'Aparkalòria' i la caminada solidària contra el càncer infantil prevista per al 22 de novembre, una iniciativa que combina la descoberta del poble amb la recaptació de fons per a la investigació.
Per part de l’Escola Francesa, s’han proposat idees relacionades amb la cultura, el lleure i la identitat laurediana. Entre aquestes, la creació d’un mural dels drets dels infants, o un museu interactiu dedicat a les tradicions i costums del poble. També s’han plantejat activitats gastronòmiques que permetin conèixer els sabors de la parròquia, l’elaboració d’un pòdcast on infants i gent gran puguin conversar sobre la vida local, i iniciatives turístiques per explicar la història del comú, incloent-hi visites guiades. D’altres infants han suggerit millores d’urbanisme i espais de joc, com l’adequació de parcs amb zones verdes per tombar-se, la instal·lació de gespa als camps de futbol per evitar lesions i, fins i tot, l’obertura d'espais públics els caps de setmana perquè esdevingui un espai obert on llegir, jugar o dibuixar quan fa mal temps.
Els cònsols han celebrat la diversitat de les propostes i han recordat que moltes d’elles encaixen amb projectes que ja s’estan treballant. Han garantit que totes les idees es posaran sobre la taula i que els serveis comunals acompanyaran els consellers perquè puguin transformar-les en accions concretes.
Memoràndum de Ciutats Amigues de la Infància d'Unicef
L’acte ha clos amb la signatura del Memoràndum de Ciutats Amigues de la Infància d’Unicef, un document que reafirma la voluntat del comú de situar els infants al centre de les polítiques locals. La directora executiva d'Unicef Andorra, Dàmaris Castellanos, ha signat el document d'entesa, juntament amb Cairat i Cortesao.
Els infants han estat convidats a continuar expressant la seva opinió i a formar part activa d’un projecte col·lectiu que, any rere any, "demostra que la mirada dels més joves" és essencial per "construir una parròquia millor" per a tothom.