Veus d’Encamp, la Massana i Sant Julià s’uneixen en un concert amb 40 cantaires
L'actuació ha comptat amb un repertori que ha combinat peces tradicionals, obres populars i fragments d’òpera
Uns quaranta cantaires han participat avui en un concert conjunt entre la Coral Sant Miquel d’Encamp, la Coral Sant Antoni de la Massana i la Coral Rocafort de Sant Julià de Lòria, que ha tingut lloc a Santa Eulàlia d'Encamp. L’actuació ha reunit veus de les tres formacions i ha ofert un repertori variat que ha combinat peces tradicionals, obres populars i algun fragment d’òpera.
El programa ha inclòs interpretacions com 'Qualsevol nit pot sortir el sol', 'Barquejant', 'Sota el mas ventós', 'Over the rainbow' i 'El vell pescador', a càrrec de les corals d’Encamp i de la Massana sota la direcció i l’acompanyament al piano de Xavier Martín. Per la seva banda, la Coral Rocafort —que ha cantat per primera vegada a Encamp— ha presentat peces com 'Les valls d’Andorra', 'Mariner de terra endins', 'Dansaires andorrans', 'Gloria in Excelsis Deo', 'La Mazurca de les sombrillas' de Luisa Fernanda i el conegut 'Bella Ciao', sota la direcció de Brigit Garcia Crespo.
L’acte també ha servit per fer una crida a totes les persones interessades a sumar-se a l’activitat coral d’Encamp, que es troba oberta a totes les edats. De fet, la Coral Sant Miquel, que actualment està formada per una desena de membres i assaja cada dimarts al Teatre de la Valireta, de les 21.15 a les 23 hores —un horari pensat per facilitar la participació de les persones que treballen—, busca ampliar el grup de cantaires amb la finalitat de créixer com a coral.