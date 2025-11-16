Divulgació
La Temporada MoraBanc Andorra la Vella arrenca amb una conferència de Miquel del Pozo
L’arquitecte i divulgador obre el cicle amb “Ànima i pedra”, que inaugura una programació que s’allargarà fins al 21 d’abril del 2026
La 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella s'estrena demà amb la conferència “Ànima i pedra. Rodin, Rilke i Miquel Àngel”, a càrrec de l’arquitecte i divulgador cultural Miquel del Pozo. L’acte se celebrarà a les 20 hores a la sala d’actes de La Llacuna, és d'entrada gratuïta i serveix com a punt de partida d’un programa cultural que s’allargarà fins al 21 d’abril del 2026.
Miquel del Pozo proposa en aquesta sessió inaugural un recorregut per la història de les imatges, des de les primeres manifestacions artístiques fins a formes contemporànies com el cinema, la dansa o l’arquitectura. A través de figures com Rodin, Rilke i Miquel Àngel, el conferenciant reflexiona sobre com l’art contribueix a interpretar la bellesa, l’amor i el pensament establint ponts entre diferents disciplines.
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha subratllat que la Temporada és “un projecte consolidat” que reafirma l’aposta del comú per “una cultura viva, accessible i de qualitat”. Segons ha afirmat, obrir el cicle amb la proposta de Del Pozo és una forma d’“invitar el públic a gaudir de l’art des d’una mirada nova”.