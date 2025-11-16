REPORTATGE
Solidaritat a ritme de zumba
La tercera edició del Zumbathon de la Creu Roja, que ha comptat amb una cinquantena de participants, recapta 590 euros per a la Botiga Solidària de l’entitat sense ànim de lucre.
La plaça Guillemó d’Andorra la Vella es va omplir ahir al matí de ritme, energia i solidaritat amb la celebració de la tercera edició del Zumbathon solidari de la Creu Roja Andorrana, una proposta que any rere any es consolida com una de les activitats de caràcter solidari més destacades d’aquestes dates. L’esdeveniment va aplegar més d’una cinquantena de persones segons dades del comú, una participació que confirma la bona acollida que té la iniciativa entre la ciutadania. L’activitat, impulsada conjuntament pel Comú de la capital, el Centre Esportiu Serradells i Princiesport, va oferir gairebé dues hores de zumba ininterromput per a persones de totes les edats, fent de la plaça un escenari de moviment constant i d’un ambient enèrgic. Tot plegat amb un objectiu clar: recaptar fons per a la Botiga Solidària de la Creu Roja. La sessió va comptar amb una participació majoritària de dones però amb presència transversal de públic, cosa que la va convertir en una proposta oberta i inclusiva. En acabar, l’organització va confirmar que la recaptació de la jornada havia estat de 590 euros, una xifra que contribuirà directament a reforçar els recursos d’aquest servei social.
La Botiga Solidària de la Creu Roja “és un servei que dona suport a persones i famílies que, en algun moment puntual, no poden fer front a una despesa extraordinària o arriben amb dificultats a final de mes”, com va explicar la coordinadora del projecte, Carine Leclerc. La responsable va remarcar que aquesta activitat esdevé especialment rellevant ara que s’acosta el període festiu, quan augmenten les necessitats i es fa imprescindible disposar d’un bon fons de productes i aliments. En aquest sentit, Leclerc va recordar que “l’objectiu del Zumbathon és recaptar diners per aconseguir un estoc estable a la botiga ara que arriba l’època de Nadal”. A més de la recaptació econòmica, l’activitat també va servir per recollir aliments destinats a fer les previsions nadalenques, un suport que esdevé especialment necessari en un país que ja es prepara per a l’arribada d’una de les èpoques més especials de l’any. Arreu de la capital, la col·locació dels llums, els preparatius del Poblet de Nadal i les novetats del trenet que recorrerà la part alta de Meritxell, així com una experiència immersiva de realitat virtual, anuncien l’inici imminent de la temporada festiva. En aquest context, des de la Creu Roja van remarcar que volen garantir que totes les famílies puguin accedir a productes típics de les festes, com torrons o panettones, que sovint representen un cost afegit i difícil d’assumir per a algunes llars.
“L’objectiu és tenir un estoc estable d’aliments típics del Nadal per a qui ho necessiti”
Les inscripcions per participar en la sessió, amb un preu de 11,25 euros per als adults i 5 euros per als menors de dotze anys, es van destinar íntegrament a reforçar aquest servei. El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, va destacar, en declaracions a l’Agència ANA, que iniciatives com aquesta són clau per mantenir el funcionament de la Botiga Solidària i ampliar el seu estoc en un moment de l’any sensible. Saurí també va agrair la implicació de les institucions, i va subratllar que aquests esforços col·lectius “permeten continuar oferint suport a les famílies que més ho necessiten”, posant en valor la importància d’activitats que combinen participació ciutadana i impacte social.