Gastronomia
La Quinzena de la Nova Cuina Canillenca supera els 480 menús servits
Nou establiments de la parròquia van participar en una proposta que reivindica el producte local
La segona edició de la Quinzena de la Nova Cuina Canillenca ha conclòs amb un balanç positiu i un total de 487 menús servits entre el 19 d’octubre i el 9 de novembre. La participació "confirma l’interès creixent per la cuina canillenca entre residents i visitants", segons ha afrimat la corporació en un comunicat.
Durant tres setmanes, nou establiments de Canillo, El Tarter, Soldeu i la Vall d’Incles han ofert menús especials sota el lema “Sabors i aromes de casa”. Els restaurants participants han proposat des de receptes tradicionals fins a plats d’autor, tots ells elaborats amb productes locals com la carn de ramaderia del país, els bolets, la caça, els fruits del bosc o les verdures de temporada.
El conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, ha valorat l’edició com “una mostra que la gastronomia és un dels grans actius de la parròquia”, destacant la tasca dels establiments i la bona resposta del públic. Segons ha afirmat, la iniciativa reforça la voluntat de donar visibilitat al producte local i als professionals del sector.