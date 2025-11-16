LA MASSANA
Lo Mandongo aplega prop de 350 visitants
Enguany s’han preparat 75 quilos de trinxat i més d’un centenar de quilos de carn de porc
La parròquia de la Massana va celebrar ahir la segona edició de la festa popular de Lo Mandongo, que va comptar amb la participació de prop de 350 persones a la plaça de l’Església, apropant-se a la xifra prevista per l’organització. La jornada, centrada en la gastronomia popular i en la tradició de la matança del porc, va tornar a reunir veïns i visitants en una celebració ja arrelada al poble després de l’èxit de la primera edició de l’any passat, ja com a festivitat popular.
Segons el cap de la Confraria de Sant Antoni, al capdavant de l’esdeveniment, enguany s’han preparat 75 quilos de trinxat i més d’un centenar de quilos de carn de porc, incloent botifarra del perol, llom, costellam, panxeta i salsitxa. La corporació va assegurar que “els assistents han destacat la qualitat del menjar”, que va ser elaborat per un equip de cuiners professionals i col·laboradors. Entre els xefs que hi van participat hi ha Josep Maria Troguet, Roger Biosca, Mario Mancilla, Zapa, Nacho Torres, Sergi Vallès, Roger Troguet, Julien Vaillant, Diego Mayor, Clàudia Coma i el xarcuter Jordi Planes, a més dels joves ajudants Lluc Vaillant i Pol Vallès i nombrosos voluntaris.
La cònsol major, Eva Sansa, va agrair la dedicació de tot l’equip, destacant que “ja porten dies treballant per preparar la festa. La seva feina és clau per mantenir aquesta tradició i per això cal valorar la seva implicació”. En la mateixa línia, la consellera de Cultura i Participació Ciutadana, Mònica Solé, va ressaltar el component social de la celebració: “A més de la part més tradicional, de donar a conèixer la matança del porc, aquesta celebració també té un component social i de punt de trobada molt fort”. Aquest any, a més, s’ha situat la data prop de les celebracions dels patrons de la Massana, Sant Iscle i Santa Victòria, per enllaçar tradició i festivitat local.
La jornada va començar amb l’espectacle de l’Esperanceta de cal Gassia, que va entretenir el públic amb un monòleg humorístic i gratuït sobre la matança del porc i els rols de gènere, improvisant segons les reaccions dels assistents, i que va comptar amb tres torns de mitja hora cadascun. Tot seguit, va tenir lloc el dinar popular, amenitzat amb música tradicional del Pirineu a càrrec d’Ivan Caro, completant així una festa que combina gastronomia, tradició i comunitat i que ja s’ha consolidat a l’agenda de la parròquia.