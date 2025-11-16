Festivitat
Escaldes estrena un carrusel i un trenet per al Nadal Termal
La parròquia encendrà els llums el 28 de novembre amb Andorra la Vella i oferirà activitats culturals fins al 6 de gener
Escaldes-Engordany donarà el tret de sortida al Nadal Termal el 28 de novembre, a les 18 hores, amb la tradicional encesa conjunta de llums amb Andorra la Vella. La parròquia es convertirà fins al 6 de gener en un espai d’activitats, música i propostes familiars. Les principals novetats d’enguany inclouen un carrusel de Nadal, ubicat a la plaça Santa Anna, i un trenet familiar, instal·lat a la plaça de l’Església. Funcionaran els caps de setmana i durant les vacances escolars d’11 hores a 14 hores, i cada dia de 16 hores a 20 hores.
L’encesa de llums comptarà amb una cercavila amb Les Joguines de la Cia. Mlle. Paillette fins a la plaça Coprínceps, on hi haurà actuacions i repartiment de xocolata, vi calent i galetes de gingebre. La programació nadalenca inclou propostes culturals i musicals. Les activitats inclouen el Pessebre vivent: Anem a fer un pessebre que tindrà lloc el 13 i 14 de desembre, El Tió al bosc d’Engolasters el 13 de desembre i els tallers del programa Jovent en Acció. L’oferta musical inclou el VIII Concert tribut de la Grossband el 3 de desembre, la Nit Gòspel amb el South Carolina Gospel Choir i el tribut a Michael Jackson el 5 de gener, així com la Cantada de Nadal de la Coral d’Escaldes el 20 de desembre.
La parròquia també rebrà la visita del Pare Noel el 24 de desembre, del Patge Reial els dies 3 i 4 de gener i acollirà la Cavalcada de Reis del 5 de gener, que recorrerà els carrers d’Escaldes i Andorra la Vella. La majoria d’activitats són gratuïtes i les propostes amb aforament limitat requereixen inscripció prèvia al web comunal, on també es pot consultar el programa complet.