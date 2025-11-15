ANDORRA LA VELLA
Un nou tallafoc al bosc de Solobre permetrà reforçar la prevenció d’incendis
El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa el procés per habilitar un nou tallafoc al bosc de Solobre amb l’objectiu de reforçar la prevenció d’incendis en una zona de gran valor natural. L’actuació s’emmarca en el pla director de Gestió Forestal i respon a la necessitat de disposar d’un traçat segur en un sector on la massa de caducifolis actua com a barrera protectora contra el foc.
El projecte preveu intervenir en un primer tram de 340 metres, fet que permetrà millorar el treball sobre la franja de bosc existent i facilitarà les tasques de gestió forestal. A banda de la funció preventiva, el tallafoc incorpora una voluntat d’ús social. El camí aportarà un itinerari natural addicional i s’integrarà en l’anella verda, ampliant les opcions de passeig per a residents i visitants. Els treballs es faran durant la tardor i l’hivern.