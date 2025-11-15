Festivitat
Èxit de participació a la festa de "Lo Mandongo" a la Massana
Unes 350 persones han assistit a celebració marcada pel trinxat, la carn de porc i l’humor de l’Esperanceta de cal Gassia
La Massana ha celebrat avui "Lo Mandongo" amb una participació d’unes 350 persones, la xifra prevista per l’organització. La festa està centrada en la gastronomia popular i en la tradició de la matança del porc i ha tornat a reunir veïns i visitants en una jornada arrelada a la parròquia.
El cap de la Confraria de Sant Antoni, al capdavant de l’esdeveniment, ha detallat que enguany s’han preparat setanta-cinc quilos de trinxat i més d’un centenar de quilos de carn de porc, entre botifarra del perol, llom, costellam, panxeta i salsitxa. La corporació indica que "els assistents han destacat la qualitat del menjar", elaborat per un equip de cuiners professionals i col·laboradors. La festa ha comptat amb xefs com Troguet, Roger Biosca, Mario Mancilla, Zapa, Nacho Torres, Sergi Vallès, Roger Troguet, Julien Vaillant, Diego Mayor, Clàudia Coma i el xarcuter Jordi Planes, a més dels joves ajudants Lluc Vaillant i Pol Vallès i nombrosos voluntaris.
La cònsol major, Eva Sansa, ha agraït la tasca de tot l’equip, que “ja porten dies treballant per preparar la festa. La seva feina és clau per mantenir aquesta tradició i per això cal valorar la seva implicació”. En la mateixa línia, la consellera de Cultura i Participació Ciutadana, Mònica Solé, ha remarcat el component social de la celebració: “A més de la part més tradicional, aquesta festa també és un punt de trobada molt fort”. Enguany, a més, s’ha volgut situar la data a prop de les festes dels patrons de la Massana, Sant Aciscle i Santa Victòria.
La jornada ha començat amb l’espectacle de l’Esperanceta de cal Gassia, que ha divertit el públic amb un monòleg humorístic sobre la matança del porc i els rols de gènere, improvisant segons les reaccions dels assistents. Després de la representació, ha tingut lloc el dinar popular, amenitzat amb música tradicional del Pirineu a càrrec d’Ivan Caro.