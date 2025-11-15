Andorra la Vella
Destinats 67.839 euros per modificar la zona de descàrrega del Centre de Congressos
Els treballs tindran un termini d’execució de cinc setmanes
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat a Constructora Hundeka, SLU les obres de modificació de la zona de descàrrega del Centre de Congressos al carrer Doctor Vilanova, per un import de 67.839,80 euros (IGI inclòs) i un termini d’execució de cinc setmanes, segons l’edicte publicat al BOPA.
L'actuació respon a la "necessitat de millorar la funcionalitat d’aquest espai, que fins ara presentava interferències entre les operacions de càrrega i descàrrega i el pas de vianants per la zona", segons explica la corporació. "L’àrea actual destinada a maniobres i estacionament de vehicles és insuficient, fet que provoca la invasió de la voravia", afegeix el comú.
Sobre els treballs previstos, el comú detalla que "la modificació preveu el desplaçament lleu del tancament existent cap a l’interior de l’edifici, ampliant l’espai exterior destinat a càrrega i descàrrega sense afectar el límit de la via pública" i que "d’aquesta manera, es recupera l’amplada funcional de la voravia, millorant la fluïdesa del pas de vianants".
El comú assenyala que "l’actuació permetrà adaptar l’alçada de l’espai semicobert per facilitar l’accés de vehicles de major volum i millorar la ventilació, tot mantenint les condicions actuals d’evacuació i seguretat de l’edifici".