Obres
El garatge comunal del cementiri d'Ordino costarà més de 420.000 euros
La reforma durarà tres mesos i pretén millorar la funcionalitat de l'aparcament
El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquesta setmana l’adjudicació definitiva del concurs públic per al projecte de reforma del garatge comunal del cementiri d’Ordino. El contracte, amb un import total de 420.265,48 euros (impostos inclosos), ha estat adjudicat a l’empresa Occitalia.
Tal com recull l’edicte, les obres, que s’executaran en un termini de tres mesos a partir de la formalització del contracte, tenen com a finalitat renovar i actualitzar les instal·lacions del garatge comunal. Segons fonts del comú, el projecte pretén adequar l’edifici, actualment destinat a garatge i magatzem del servei de manteniment, a les necessitats actuals del servei i millorar-ne la funcionalitat.
Des de la corporació també es destaca que l’edifici, els seus acabats i la distribució interior requereixen tasques de manteniment i actualització dels materials, ja que no s’adequa plenament a l’ús que se’n fa actualment. Amb els treballs ara adjudicats, es preveu realitzar aquest manteniment i dur a terme una reforma que permeti optimitzar els espais interiors.