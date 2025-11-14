Política
La majoria d'Escaldes no comparteix la decisió del PS i defensa el compromís de Carriço
La formació afirma que l’apartament David Pérez no ha afectat el funcionament ni la cohesió del Govern comunal
La majoria comunal d’Escaldes-Engordany no comparteix la decisió del Partit Socialdemòcrata (PS) de desvincular-se del pacte de govern format sota la marca Consens, segons han explicat en un comunicat aquesta tarda. La majoria subratlla que la consellera Maria Carriço "continua sent la representant legítima del PS dins de l’equip comunal", ja que ha complert els compromisos adquirits i ha mantingut la lleialtat al projecte "que la ciutadania va avalar".
També assenyalen que les divergències de criteri o possibles discrepàncies personals no poden justificar la sortida del PS. A més, recorden que "el conflicte d’interessos que va portar a l’apartament cautelar del conseller de la Junta de Govern [David Pérez] i la seva posterior sortida voluntària de la majoria no ha afectat el funcionament ni la cohesió del Govern comunal".
La majoria remarca que totes les decisions adoptades al Consell de Comú han respectat el vot i la posició de la majoria, tal com estableix el funcionament democràtic de la institució. A més, afirmen que continuaran treballant amb responsabilitat per desplegar les accions previstes en el programa electoral i garantir l’estabilitat institucional de la parròquia.