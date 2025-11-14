ADORRA LA VELLA
La corporació farà una plaça davant el Pavelló Toni Martí
La reforma inclourà un carril bici i zones enjardinades
El comú d’Andorra la Vella ha tret a concurs nacional, mitjançant procediment d’urgència, les obres de reforma de la voravia del carrer Baixada del Molí, entre els números 21 i 37. Una actuació que respon a la necessitat de millorar la seguretat, l’accessibilitat i el confort de l’entorn del Pavelló Toni Martí i de l’Estadi Nacional. Actualment, les voravies d’aquesta zona presenten amplades insuficients per garantir una sortida segura del públic en moments de gran afluència. Amb aquesta intervenció, que abraça una superfície d’uns 1.736 metres quadrats, es crearà un espai més amable i segur per a vianants, ciclistes i usuaris dels equipaments esportius.
El projecte aposta per una mobilitat sostenible i més espai per a vianants
El projecte aposta per una mobilitat més sostenible i una convivència equilibrada entre vianants i vehicles, amb la incorporació, per exemple, de passos de vianants elevats i altres elements de pacificació del trànsit. A més, s’hi habilitarà un carril bici d’un metre d’amplada, es reordenarà la vialitat i es renovarà el paviment, l’enllumenat i les xarxes de serveis. Un dels elements més destacats és la projecció d’una nova plaça davant del Pavelló Toni Martí, que es convertirà en un espai d’estada i relació, separat del vial per una tanca vegetal. Aquesta plaça comptarà amb zones enjardinades, bancs i un arbrat significatiu, que esdevindrà un nou refugi climàtic a la parròquia.