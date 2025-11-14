CANILLO
El comú obre al pas la nova passarel·la del Prat del Riu
El comú de Canillo ha obert al pas dels vianants la nova passarel·la de fusta del Prat del Riu, una infraestructura valorada en 88.761,26 euros i concebuda per millorar la mobilitat i la seguretat dins del nucli urbà.
La passarel·la connecta directament els itineraris de vianants del Prat del Riu amb el centre del poble per afavorir els desplaçaments a peu i millorar la continuïtat urbana. El cònsol major, Jordi Alcobé, destaca que la iniciativa forma part de l’objectiu de fer de Canillo un entorn més accessible i menys dependent del vehicle privat. L’estructura, integrada estèticament en el paisatge fluvial, està construïda amb fusta tractada i elements metàl·lics que en garanteixen seguretat i durabilitat. Aquesta actuació s’afegeix a altres projectes d’urbanisme verd i enllaços per a vianants.