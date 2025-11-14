Andorra la Vella
Nou tallafoc al bosc de Solobre per reforçar la prevenció d’incendis
El projecte arrenca amb un tram inicial de 340 metres i incorpora un itinerari natural addicional
El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa el procés per habilitar un nou tallafoc al bosc de Solobre amb l’objectiu de reforçar la prevenció d’incendis en "una zona de gran valor natural", segons ha explicat la corporació en un comunicat. L’actuació s’emmarca en el Pla Director de Gestió Forestal i respon a la necessitat de disposar d’un traçat segur en un sector on la massa de caducifolis actua com a barrera protectora contra el foc.
El projecte preveu intervenir en un primer tram de 340 metres, fet que permetrà millorar el treball sobre la franja de bosc existent i facilitarà les tasques de gestió forestal. A banda de la funció preventiva, el tallafoc incorpora una voluntat d’ús social. El camí aportarà un itinerari natural addicional i s’integrarà en l’anella verda, ampliant les opcions de passeig per a residents i visitants. “Es tracta d’un espai amb un gran valor natural, que guanyarà un espai més accessible i contribuirà a posar en valor la biodiversitat de l’obaga”, ha explicat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.
El projecte s’exposarà públicament durant un mes a partir d’avui. Les obres es duran a terme entre la tardor i l’hivern, període en què les baixes temperatures faciliten els treballs sobre un terreny més compacte i minimitzen l’impacte sobre la fauna i l’entorn. “Les temperatures baixes ens permeten treballar sobre terreny amb millors condicions gràcies a la major compactació del sòl”, han apuntat des del Comú.