ANDORRA LA VELLA
El personal assumirà la meitat de l’assegurança de les baixes
Els empleats es garantiran que se’ls pagui el 90% del salari
El comú d’Andorra la Vella posa en marxa d’una nova assegurança complementària de cobertura de baixes mèdiques destinada a tot el seu personal. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal garantir una major seguretat econòmica als treballadors en cas d’accident o malaltia, alhora que permet corregir una situació detectada pel Tribunal de Comptes en un informe recent. Segons aquest organisme, l’anterior sistema de complement salarial per baixa laboral –que s’aplicava sense cap aportació econòmica per part dels empleats– vulnerava el que estableix l’article 79.2 de l’ordinació de la funció pública comunal, que exigeix un cofinançament entre l’administració i el personal.
Amb la nova pòlissa, s’introdueix un model de finançament compartit en què tant la corporació com els treballadors assumeixen el 50% del cost de l’assegurança. Aquesta cobertura permetrà garantir fins al 90% del salari durant el període de baixa mèdica, fet que representa un equilibri entre la protecció dels empleats i la sostenibilitat econòmica del sistema.
La nova assegurança respon a una petició expressa de la plantilla del comú, que havia manifestat en diverses ocasions la necessitat de disposar d’una cobertura més justa i adaptada a les seves necessitats. Entre les millores incorporades, destaquen l’acceptació de preexistències mèdiques –un element que amplia significativament el nombre de persones que poden beneficiar-se de la pòlissa–, la reducció de la franquícia de deu a cinc dies i l’establiment d’una cobertura d’un any de durada per baixa.