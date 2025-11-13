Trobada oficial
El copríncep Serrano visita la Massana per primer cop
El cap d'Estat s'ha interessat per les infraestructures i pels serveis municipals de la parròquia
Els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, han rebut avui el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la seva primera visita oficial a la parròquia. Durant el recorregut pels departaments comunals, el cap d’Estat s’ha interessat per l’estat de les infraestructures, especialment pel pla de millores de la xarxa d’aigua, així com pels serveis municipals.
Serrano Pentinat ha saludat els consellers, tècnics i veïns que es trobaven a la casa comuna, mostrant proximitat i interès per la realitat local. La visita ha inclòs també el comú vell, on ha conegut la seva història, des dels orígens com a hostal fins a la seva evolució com a Casa Comuna.
Després de signar el Llibre d’Or, s’ha fet un intercanvi d’obsequis: el copríncep ha lliurat una làmina del Beatus de la Seu, amb una il·lustració de l’arbre de la vida, mentre que els cònsols li han ofert un bolígraf commemoratiu i llibres sobre la història i la cultura massanenca.
Acompanyat pel seu representant Eduard Ibáñez i la secretària general Conxita Garcia Moyano, Serrano Pentinat ha saludat els infants de l’escola francesa, ha visitat l’escultura del pi de l’Església i, a la tarda, ha compartit un berenar amb les padrines i padrins a la Casa Pairal. El copríncep ha agraït la bona acollida rebuda, mentre que els cònsols han destacat la seva proximitat i interès per conèixer la realitat massanenca