El consell de joves d'Encamp vol més activitats el cap de setmana i una discoteca

Els participants també demanen passar un cap de setmana intergeneracional en una casa de colònies

Els consellers i conselleres joves del comú d'Encamp amb alguns consellers del comú d'Encamp.

ANA
Encamp

Els consellers i conselleres juvenils del comú d'Encamp han presentat quatre propostes a la corporació centrades, sobretot, a fomentar la convivència entre el jovent de la parròquia. En sessió de consell de comú dels joves, celebrat aquest dijous, els nous consellers han demanat que es facin més activitats lúdiques el cap de setmana, disposar d'una discoteca per joves o passar un cap de setmana intergeneracional en una casa de colònies amb altres persones de diferents edats. Les propostes han estat molt ben valorades des del comú. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat les ha valorat positivament perquè considera que pensen "en clau de comunitat" i buscant un intercanvi "intergeneracional".

