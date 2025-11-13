Andorra la Vella
Concurs per reformar l'entorn del pavelló Toni Martí i l'Estadi Nacional
La reforma de la Baixada del Molí inclourà una nova plaça, carril bici, zones enjardinades i mesures per pacificar el trànsit
El comú d’Andorra la Vella ha tret a concurs, per via d’urgència, les obres de reforma de la voravia del carrer Baixada del Molí, entre els números 21 i 37, amb l’objectiu de millorar la seguretat, l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn del Pavelló Toni Martí i de l’Estadi Nacional.
La intervenció, que abasta 1.736 metres quadrats, preveu l’ampliació de voreres, la creació d’un carril bici, la renovació de paviment, enllumenat i xarxes de serveis, i la incorporació de passos de vianants elevats i altres mesures de pacificació del trànsit.
Un dels punts destacats del projecte és la creació d’una nova plaça davant del Pavelló, amb zones verdes, bancs i arbrat, que actuarà com a refugi climàtic i espai de trobada. El conseller de Serveis Públics, Jordi Cabanes, ha subratllat que la reforma busca generar "un espai urbà segur, funcional i amable per a tothom".
El projecte aposta per la sostenibilitat, amb materials resistents i de baix manteniment, jardineres amb sistemes drenants, i llumeneres eficients i telegestionades, millorant així la qualitat ambiental i la seguretat de l’entorn.