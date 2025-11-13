Infraestructures
Canillo inverteix prop de 89.000 euros en una nova passarel·la al Prat del Riu
La infraestructura millora la mobilitat interna del poble i reforça la connexió entre espais naturals i residencials
El comú de Canillo ha obert al pas dels vianants la nova passarel·la de fusta del Prat del Riu, una infraestructura valorada en 88.761,26 euros i concebuda per millorar la mobilitat i la seguretat dins del nucli urbà. El projecte ha estat adjudicat a FIC, S.L. i s’emmarca en la política comunal de promoure una mobilitat més sostenible i respectuosa amb l’entorn.
La passarel·la connecta directament els itineraris de vianants del Prat del Riu amb el centre del poble, afavorint els desplaçaments a peu i millorant la continuïtat urbana. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que la iniciativa forma part de l’objectiu de fer de Canillo un entorn més accessible i menys dependent del vehicle privat.
L’estructura, integrada estèticament en el paisatge fluvial, està construïda amb fusta tractada i elements metàl·lics que garanteixen seguretat i durabilitat. Aquesta actuació s’afegeix a altres projectes d’urbanisme verd i enllaços per a vianants impulsats pel comú en els darrers anys.