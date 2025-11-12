BOPA
La Massana donarà de baixa del cens a 618 persones
Els afectats tenen un mes per presentar al·legacions
El comú de la Massana donarà de baixa del cens a 618 persones que no han estat localitzades amb l'objectiu de regularitzar la seva situació al cens. El comú ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) una extensa llista amb 618 noms dels quals "ha ordenat la baixa d'ofici al cens parroquial quan, segons les dades que li són comunicades oficialment o la informació de què disposa, es comprova que la persona empadronada ha abandonat la seva residència a la parròquia". L'ens ha intentat contactar amb aquestes persones, però vist la "impossibilitat de localitzar-les", ha decidit procedir a la baixa d'ofici.
Les persones afectades tenen un mes per presentar les al·legacions oportunes i regularitzar la seva situació registral al cens de població de la parròquia. Si en el termini esmentat no acrediten la prova de la seva residència a la Massana, el comú procedirà a donar-les de baixa del cens de població "a tots els efectes".