PATRIMONI
La licitació del futur Museu Nacional es farà aquest mes
Aquest mes es licitarà la conceptualització del futur Museu Nacional. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha detallat que el procés es farà mitjançant una contractació directa a diverses empreses, que presentaran els seus pressupostos per elaborar el projecte.
El pressupost previst és inferior als 15.000 euros
El pressupost previst és inferior als 15.000 euros, fet que permet tramitar l’encàrrec per via simplificada. El treball servirà per definir el concepte museogràfic i establir les bases del projecte que es desenvoluparà al llarg de l’any vinent, abans de presentar la proposta al comú. “Continuarem treballant en aquest projecte més museogràfic de cara al pressupost del 2026”, va assenyalar Bonell.
La decisió sobre la reobertura del Museu de l’Automòbil podria arribar la setmana vinent. El ministeri de Cultura ha encarregat un estudi ambiental per garantir que no hi hagi presència d’elements tòxics després dels treballs de neteja efectuats a l’espai, una intervenció que es va dur a terme per eliminar possibles restes contaminants detectades.
L’informe, que s’està ultimant aquests dies, haurà de confirmar que les condicions ambientals de l’edifici són òptimes i que no existeix cap risc per a la salut. Només aleshores el Govern autoritzarà la reobertura al públic del museu.