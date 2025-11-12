INSTITUCIONS
El Copríncep episcopal fa la primera visita oficial a Ordino
Serrano va ser rebut pels cònsols i els consellers de la corporació
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, va protagonitzar dimarts la seva primera visita oficial al comú d’Ordino. Serrano va ser rebut a les 10.30 hores pels cònsols i els consellers de la corporació, en un acte que va tenir lloc a la casa comuna i que va començar amb les salutacions institucionals de rigor. Després d’aquest primer contacte, el Copríncep va signar al Llibre d’Honor a la sala del consell.
Josep- Lluís Serrano va presidir la missa de Sant Martí a la Cortinada
Durant la trobada, Serrano Pentinat va fer ofrena als mandataris comunals d’una làmina del Beatus, una peça conservada al Museu Diocesà de la Seu d’Urgell, com a mostra d’estima i de vinculació històrica. Per la seva banda, els cònsols el van obsequiar amb el llibre Vall de Norra, d’Albert Pujal Trullà, un diccionari toponímic i onomàstic de les Valls d’Andorra que recull la riquesa dels noms i del territori del país. Aquest intercanvi d’obsequis va posar el punt final a la trobada institucional.
Tot seguit, el Copríncep episcopal va visitar els padrins de la parròquia a la casa pairal, on va compartir amb ells un esmorzar. Aquesta trobada va permetre cloure la primera part de la jornada abans de continuar amb els actes religiosos previstos. Posteriorment, a les 12 hores, Serrano va presidir la missa de Sant Martí a l’església de Sant Martí de la Cortinada, una celebració que va reunir autoritats i veïns.