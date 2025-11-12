PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI
Blindats els entorns de Sant Joan de Caselles i Sant Miquel d’Engolasters
Ja són 19 els béns que disposen d’entorn de protecció i només falta Sant Martí de la Cortinada per poder presentar la candidatura a la Unesco
Els entorns de Sant Joan de Caselles i de Sant Miquel d’Engolasters s’incorporen a la llista d’espais que quedaran protegits, després que la ministra de Cultura, Mònica Bonell, presentés ahir els plans que s’aplicaran conjuntament amb els tècnics del departament de Patrimoni Cultural, Lídia Torres i Max Vela. “Amb aquesta acció, demostrem el compromís del Govern amb la protecció dels monuments que formen part de la nostra història com a país, donant també compliment a la Llei de patrimoni cultural”, va afirmar Bonell.
L’objectiu de la delimitació és garantir la conservació dels monuments i assegurar que les seves zones immediates mantinguin un context ambiental que sigui adequat. També busca evitar alteracions que puguin distorsionar el paisatge, com, per exemple, construccions massa pròximes que dificultin la contemplació dels béns.
Aquests dos nous entorns protegits se sumen als aprovats anteriorment durant aquesta legislatura, els de l’església de Sant Serni de Nagol i Casa de la Vall. Amb aquestes incorporacions, ja són 19 els béns d’interès cultural que disposen d’entorn de protecció. Ara només falta enllestir el de Sant Martí de la Cortinada per poder presentar la candidatura a la Unesco. Bonell va destacar que la feina “està en procés i esperem tenir-la acabada al gener”. Pel que fa als altres béns inclosos en la candidatura, Sant Romà de les Bons i Sant Climent de Pal, tot i que no disposen d’un entorn de protecció formal, sí que comptaran amb instruments que permetran incloure’ls a la candidatura, tal com va precisar la ministra. En aquest sentit, Sant Climent de Pal disposa d’un pla especial, mentre que Sant Romà de les Bons té un pla de rehabilitació acordat amb el comú.
Durant la presentació dels edictes de definició, que estableixen els criteris que han de regir les intervencions sobre aquests béns d’interès cultural i els seus entorns immediats, Bonell va explicar que l’entorn de protecció de l’església de Sant Joan de Caselles s’ha integrat en la modificació del pla d’ordenament urbanístic parroquial (POUP) de Canillo, presentada diumenge, i que el de Sant Miquel d’Engolasters està previst que el comú d’Escaldes-Engordany l’inclogui en la modificació del POUP que està elaborant actualment.
La modificació de la Llei del patrimoni cultural defineix dues zones per a cada monument que en delimiten l’entorn de protecció: una d’acompanyament (zona 1) i una altra de preventiva (zona 2). La zona 1 és la més propera al monument i inclou les parcel·les adjacents o situades dins d’un perímetre de 20 metres des del bé d’interès cultural. En aquest àmbit s’estableixen criteris específics per preservar la imatge del monument i del seu entorn més immediat. La zona 2, en canvi, s’estén més enllà i actua com una continuació del context visual i paisatgístic del monument, incloent-hi la major part de les seves visuals i elements naturals.
Amb l’aprovació dels edictes s’obre ara un període d’exposició pública perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. Un cop finalitzat aquest termini, el Govern procedirà a l’aprovació definitiva dels decrets.