El personal d'Andorra la Vella assumirà la meitat de l'assegurança de les baixes mèdiques
Amb el nou pacte, els empleats es garantiran que se'ls pagui el 90% del seu salari mentre estan absents
El comú d’Andorra la Vella ha presentat la seva nova assegurança complementària de cobertura de baixes mèdiques, adreçada al personal comunal. La mesura dona resposta a una observació del Tribunal de Comptes, que va advertir que l’antic sistema de complement salarial per baixes contravenia l’article 79.2 de l’Ordinació de la funció pública comunal.
La nova pòlissa introdueix un model de cofinançament al 50% entre el comú i els treballadors i garanteix una cobertura del 90% del salari. A més, incorpora millores substancials, com l’acceptació de preexistències mèdiques, la reducció de la franquícia a cinc dies i una durada d’un any per a cada cas de baixa.
L’adjudicació s’ha fet a Assegur Diversos, SA, per un import màxim de 342.770 euros, finançats a parts iguals entre l’administració i la plantilla. Aquesta xifra correspon a la cotització prevista en el cas que el 100% dels empleats s’hi adhereixi.
Segons el comú, la iniciativa millora la protecció social del personal i estableix un sistema més equitatiu i sostenible, alhora que resol les observacions legals pendents del Tribunal de Comptes.