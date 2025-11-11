ENCAMP
Premis d’entre 150 i 450 euros al concurs d’aparadors
El comú d’Encamp va obrir ahir les inscripcions per participar en la sisena edició del concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i el Pas. El certamen premiarà les millors decoracions d’establiments comercials, hotelers, de restauració, edificis i xalets, amb l’objectiu d’embellir els carrers i fomentar l’ambient festiu. Les inscripcions es poden fer a les oficines de Turisme d’Encamp i del Pas fins a l’1 de desembre. Tots els participants rebran una corona decorativa amb el distintiu del concurs, que haurà d’estar exposada durant el període de participació, de l’1 de desembre al 6 de gener.
El jurat valorarà les decoracions del 5 al 9 de desembre, segons la creativitat, harmonia, sostenibilitat i ús de materials reciclats. Els premis oscil·len entre 150 i 450 euros.