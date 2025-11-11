Animació
La Massana Còmic celebra la seva 26a edició amb Philippe Luguy i un cartell de luxe
La consellera de Cultura, Mònica Solé, ha remarcat que la fita s’ha consolidat com una cita de referència gràcies a la passió i constància de Pieras
El Saló La Massana Còmic, organitzat per l'Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l'Animació (ARCA), junt amb el suport del comú de la Massana, arriba a la seva vint-i-sisena edició amb un cartell excepcional que reuneix grans noms del món del còmic i la il·lustració. El director del certamen i president de l’ARCA, Joan Pieras, ha destacat la presència de Philippe Luguy, creador del llegendari personatge Percevan, que inclou la Massana dins la seva gira internacional, i de l’autora Ana Miralles, que presentarà Ava, inspirada en Ava Gardner.
La consellera de Cultura, Mònica Solé, ha remarcat que el saló s’ha consolidat com una cita de referència gràcies a la passió i constància de Pieras. Entre els artistes participants també hi haurà Jan, amb el seu nou personatge infantil Oneie, i Joan Mundet, que presentarà la segona part de Bajo el cielo de acero.
El saló també inclourà exposicions destacades com Infierno Azul, de Paco Asenjo, sobre la Segona Guerra Mundial; les il·lustracions de Maren i Sanjulián; i un homenatge a Julio Ribera amb originals de Memòries des de l’exili. A més, la Biblioteca de la Massana acollirà obres d’artistes andorrans com El museu de l’elefant, de Joan Peruga i Carles Pellejero, i Londres, d’Arnau Sánchez.
La programació es completa amb activitats interactives, com una zona de gaming retro, una gimcana de jocs tradicionals, i un torneig de Dragon Ball, amb l’objectiu d’atraure el públic jove al món del còmic, segons ha explicat Marc Huguet, coordinador del saló i responsable del Museu La Massana Còmic.