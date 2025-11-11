ENCAMP
L’Esbart Sant Romà presenta l’espectacle ‘Com pesa la terra’
El muntatge és un homenatge a les arrels i la memòria col·lectiva
El comú d’Encamp i l’Esbart Sant Romà van presentar ahir a la tarda un nou espectacle, Com pesa la Terra, que fusiona la dansa d’arrel amb la contemporània i que connecta emocions i memòria amb la voluntat d’invocar la pertinença i de mantenir viu un llegat que cada cop costa més de sostenir. La nova proposta escènica està dirigida per Maribela Moreno i compta amb Fanny Llanos com a adjunta de direcció. Com pesa la terra rep el títol d’una cançó de Silvia Pérez Cruz, que evoca la densitat de sentiments com són les històries familiars, tradicions que es volen preservar malgrat les dificultats, les pèrdues i les esperances, i, segons paraules de la directora, “és un homenatge a la càrrega invisible que cadascú porta dins seu i a la bellesa de reconèixer-la en cada gest del cos”.
La peça combina gestos tradicionals amb llenguatges contemporanis, que creen un diàleg entre el passat i el present, i parla de les dones que han sostingut la cultura, dels paisatges que ens han marcat, i de la necessitat de fer memòria a través del cos. Els moviments dels cossos exploren la gravetat com a símbol de responsabilitat, de memòria i de desig de llibertat.
L’estrena serà el 29 de novembre a les sis i a les nou a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Les entrades són gratuïtes, però cal fer reserva al web del comú.