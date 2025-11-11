Institucions
El Copríncep episcopal visita Ordino
Serrano Pentinat ha presidit la missa de Sant Martí de la Cortinada
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha protagonitzat aquest dimarts la primera visita oficial al comú d’Ordino. Serrano ha estat rebut a les 10.30 hores pels cònsols i els consellers de la corporació, i ha signat al Llibre d’Honor a la sala del consell. Durant l’acte institucional, Serrano Pentinat ha fet ofrena als mandataris comunals d’una làmina Beatus, conservada al Museu Diocesà de la Seu d’Urgell, mentre que els cònsols li han correspost amb el llibre Vall de Norra, d’Albert Pujal Trullà, un diccionari toponímic i onomàstic de les Valls d’Andorra.
El Copríncep episcopal ha visitat després els padrins de la parròquia a la casa pairal, on ha compartit amb ells un esmorzar. Posteriorment, a les 12 hores, el Serrano Pentinat ha presidit la missa de Sant Martí a l’església de Sant Martí de la Cortinada, una celebració tradicional que, com cada any, reuneix autoritats i veïns de la parròquia en honor al patró.