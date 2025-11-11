Sant Julià de Lòria 

El Canòlich Music porta Mariona Escoda, Cesc Sansalvadó, Sal 150 i Praseilord Group Music

El festival inclou concerts, tallers i activitats de convivència en una nova edició del certamen musical i pastoral

Cesc Sansalvadó és un dels artistes del Canòlich Music 2025

El Canòlich Music Festival torna a Sant Julià de Lòria del 19 al 22 de novembre del 2025. El certamen portarà a Andorra quatre dies d’activitats centrades en la música, la reflexió i la convivència, adreçades a joves, famílies i comunitats. L’edició d’enguany comptarà amb les actuacions de Mariona Escoda, Cesc Sansalvadó, Sal 150 i Praiselord Group Music.

El festival inclourà concerts, tallers, testimonis, pregàries i activitats lúdiques, amb la participació d’artistes, educadors i grups procedents de diversos territoris de parla catalana. El Canòlich Music s’ha consolidat com una cita destacada del calendari cultural i pastoral andorrà, i manté l’objectiu de ser un espai de trobada al voltant de la música i els valors, segons destaca l'organització.

L’esdeveniment compta amb el suport del Bisbat d’Urgell, el Govern d’Andorra, el comú de Sant Julià de Lòria i diverses entitats i voluntaris que en fan possible la realització any rere any.

