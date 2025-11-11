Transport públic
El bus entre Andorra la Vella i Escaldes registra 2.742 usuaris en un mes
El BusUnió, el servei de bus interparroquial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que es va posar en marxa el 29 de setembre com a prova pilot, ha registrat fins a 2.742 usuaris durant el primer mes de funcionament. Les dades del comú de la capital reflecteixen una bona acollida del servei, especialment tenint en compte que és un projecte recent i encara en fase inicial.
Les franges horàries amb més afluència corresponen principalment als matins laborables, coincidint amb els desplaçaments cap als centres educatius i els llocs de treball. Segons la valoració de l'empresa de transport, el volum d'usuaris és especialment alt entre les 7.30 i les 9 hores. Les hores de migdia i tarda presenten un ús més moderat, però estable, fet que indica una utilització continuada al llarg del dia.
La parada del comú d'Andorra la Vella ha estat el punt de la línia on s'han registrat més recollides, fins a 849. Tot seguit es troben les parades del Consell d'Europa (550), el comú d'Escaldes-Engordany (255), la plaça de la Sardana (218) i la parada de La Grau (172). Pel que fa a les arribades més habituals, destaquen La Grau (438), la plaça Guillemó (395), el comú d'Escaldes-Engordany (364), la Creu Blanca (349) i, finalment, el comú de la capital (228).
Els tècnics comunals valoren els resultats com molt satisfactoris, ja que en només un mes, el BusUnió "ha aconseguit consolidar-se com una opció de mobilitat útil i eficient entre les dues parròquies". Tant l'ús ciutadà com el retorn positiu de l'empresa de transport apunten que el servei "té una bona projecció de creixement en els propers mesos".